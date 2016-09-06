Консультация по СЕО (CMS Opencart)

Нужна консультация по внутренней оптимизации интернет-магазина на CMS Opencart.

Действующий интернет-магазин подарков (exclusive-shop.kz) находится на стадии редизайна (test.it-creat.ru, может иногда быть вне доступа из-за хостинга) и расширяет ассортимент т.е. ранее продавались только подарки и сувениры, а сейчас добавились и различные костюмы (новогодние, карнавальные,детские и тд).

В настоящее время весь вес по ключевикам находится на главной, нужно рассказать

- как его грамотно перенести на категории (подарки и костюмы) с одновременным усилением в выдаче по необходимым запросам

- перелинковать страницы

- как вести блог для улучшения позиций

- состояние и необходимые изменения в микроразметке

- указать на ошибки в сео и рассказать как исправить

- внести предложения по сео, рассказать про "фишки", которые можно использовать

- сниппеты

- влияние взаимосвязи соцсетей и сайта

- вкратце рассказать, что нужно сделать на сайте аналогичной тематики podarky.kz для хорошей выдачи

Постараюсь много вашего времени не занять, люблю быстроту и четкость.

Нужно консультация не столько теоретика, сколько практика, имевшего дело с cms.