Консультация по СЕО (CMS Opencart)

Есть сайт со страницами http://www.acover.ru/auxpage_himchistka/ http://www.acover.ru/auxpage_polirovka/ Нужно оптимизировать сайт под продвижение, и продвинуть страницу по запросам, связанным с услугой химчистки и полировки автомобиля. Готов оплатить разово оптимизацию + % от бюджета по продвижению, расход которого я должен видеть. Если сработаемся, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна консультация по внутренней оптимизации интернет-магазина на CMS Opencart.
Действующий интернет-магазин подарков (exclusive-shop.kz) находится на стадии редизайна (test.it-creat.ru, может иногда быть вне доступа из-за хостинга) и расширяет ассортимент т.е. ранее продавались только подарки и сувениры, а сейчас добавились и различные костюмы (новогодние, карнавальные,детские и тд).
В настоящее время весь вес по ключевикам находится на главной, нужно рассказать
- как его грамотно перенести на категории (подарки и костюмы) с одновременным усилением в выдаче по необходимым запросам
- перелинковать страницы
- как вести блог для улучшения позиций
- состояние и необходимые изменения в микроразметке
- указать на ошибки в сео и рассказать как исправить
- внести предложения по сео, рассказать про "фишки", которые можно использовать
- сниппеты
- влияние взаимосвязи соцсетей и сайта
- вкратце рассказать, что нужно сделать на сайте аналогичной тематики podarky.kz для хорошей выдачи
Постараюсь много вашего времени не занять, люблю быстроту и четкость.
Нужно консультация не столько теоретика, сколько практика, имевшего дело с cms.
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