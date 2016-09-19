Akai77

Анатолий Akai77

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Annell
43 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Сделать дизайн товара на основе имеющегося
Очень приятный, вежливый в общении заказчик. Оплата моментальная. Задачи интересные. Всем однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Всё было сделано очень качественно и согласно пожеланиям. Рекомендую Нелли как профессионала своего дела.
Ответный отзыв
MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
17 дней назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Отрисовать лого в векторе
Хороший, адекватный Заказчик, быстрая оплата.
Очень быстро, качественно, недорого
Ответный отзыв
Aoor
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Внести правки в ИМ
Все отлично.
Все сделано согласно пожеланиям
Ответный отзыв
ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
9 лет назад
10 статей "Подарки своими руками"
Очень довольна сотрудничеством с Анатолием! Замечательный человек и отличный заказчик. Чёткое, понятное тз и моментальная оплата! Продолжаем работать.
Статьи написаны грамотно, от души, продолжаем сотрудничать! Рекомендую Валентину как хорошего исполнителя
Ответный отзыв
Aoor
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$160
10 баллов
9 лет назад
Перенести ИМ на opencart на последнюю версию, обновить дизайн
Opencart
Все ок
Проект выполнен на пять с плюсом, Сергей многое что умеет, было вынесено множество правок и дополнений в функционал магазина и модулей, однако была задержка по срокам из-за сложностей проекта, которые никто не мог предугадать заранее. Думаю, любой другой фрилансер справился бы не быстрее. А так смело могу рекомендовать Сергея как хорошо исполнителя и знатока CMS Opencart
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