Разработать строительный генеральный план Таможенного Пропускного Пункта в Автокаде. Площадь участка: 5,9 га. Площадь застройки 7154м2 На участке 1 двухэтажное здание размерами в осях 30м х 48м. Остальные здания одноэтажные, а так ...
- Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Проект из области консалтинга по логистике. Разработать транспортную схему по нормативному документу РДС РК 8.02-04С-2004 (Казахстан), можно погуглить. Транспортная схема должна отражать стоимость и расстояние по доставке грузов из РФ в РК ж/д ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Сделать стройгенплан, один лист, один чертеж, формат А2. На разбивочный ГП нанести временные здания и сооружения, площадки складирования, дороги, зоны башенных кранов; таблицы экспликации и условные обозначения. Оформить и заполнить штамп. Аналог стройгенплана ...Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется - товар (сумка с множеством отсеков); Нужно сделать - на основе имеющейся сумки сделать новый продукт (новую сумку) т.е. добавить/изменить определенные элементы. Сделать с разных ракурсов, с указанием размеров. Желательно дополнительное использование чертежа ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт exclusive-shop.kz По мобверсии вопросов нет, по десктопу не всё идеально. Подключена асинхронная загрузка, исполнитель не смог добиться того, чтобы при загрузке были сохранены стили шаблона, они не сразу подключались, поэтому был включен прелоудер. По ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать стройгенплан к ПОС для 9-тиэтажного офисного зданияЧертежи и Схемы5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать в векторе два логотипа в цвете Beeline и Huawei + в одноцветном варианте + надпись шрифтом Monotype Corsiva прямо и по кругу. Несложные, одноцветные иконки: новинки (надпись new), оригинальные подарки, корпоративные подарки, подарки ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Объект - ИМ exclusive-shop.kz 2. Сделан на базе шаблона unishop2.ru (но только на версии 1.8) 3. Основный смысл - нужно вернуть/перенести функционал (как для десктопа, так и мобверсии) отображающегося слева меню и перенести некоторые ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется: Сайт: http://exclusive-shop.kz 1. сделать так, чтобы в выпадающем меню - категории, у которых порядок сортировки больше 14, отображались в первой колонке, у которых меньше - во второй (Рис. правка 1) 2. ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
Отрисовать лого в Corel Draw, предоставлю png хорошего качества Оплата по факту, желательно кивиЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
внести правки согласно тзИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
аккуратно вырезать фон, результат выслать в pngОбработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
- уникальность 95+ - к каждой статье несколько фотографий или иллюстраций по теме, без водяных знаков и надписей - текст для людей, а не для роботов, интересный и легко читаемый, структурированный, без ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужна консультация по внутренней оптимизации интернет-магазина на CMS Opencart. Действующий интернет-магазин подарков (exclusive-shop.kz) находится на стадии редизайна (test.it-creat.ru, может иногда быть вне доступа из-за хостинга) и расширяет ассортимент т.е. ранее продавались только подарки и сувениры, ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
В шапку сайта test.it-creat.ru требуется нарисовать/подобрать/подобрать+нарисовать/иное иконки в шапку Те иконки, которые уже там, не позволяют вывести на нужной области шапки иконки с длинным названием, поэтому решили искать другое решение Требования: 1. ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
Статьи пойдут для блога интернет-магазина подарков с учетом ассортимента, обязательное присутствие сеонаклонности, уникальность 95+, у написанных текстов между собой также должна быть аналогичная уникальностьКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Введение: магазин exclusive-shop.kz, специализируется на продаже сувениров и расширяется на направление "костюмы" и "спорттовары" (последних двух категорий сейчас нет на сайте) требования: - перенести на 2.1.0.1.2 без потерь в поисковой выдаче и содержании ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Сделать изменения согласно ТЗСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
поправить отображение категорий третьего уровня в магазине на opencartСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
почистить логи и исправить ошибки интернет-магазинаВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад