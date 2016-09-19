Сайт exclusive-shop.kz По мобверсии вопросов нет, по десктопу не всё идеально. Подключена асинхронная загрузка, исполнитель не смог добиться того, чтобы при загрузке были сохранены стили шаблона, они не сразу подключались, поэтому был включен прелоудер. По ...