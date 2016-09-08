Вырезать фон с двух картинок

Обрезать качественно элемент с картинок (без белой полоски вокруг) и убрать надпись со второй. ---> [url=http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/09/6007e842b0c2aea393b1c96148c77092.jpg]image1[/url] [url=http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/09/a1c2a6a55bc4f5c9b0c928d741f224bf.jpg]image2[/url] Вывести их в отдельные фото с прозрачным фоном. Оплата только через PayPal.