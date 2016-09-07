Нужно обрезать элементы с фото и немножко обработать.

$1
Обработка фотографийЗавершен12 заявок352 просмотра
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Обрезать качественно элемент с картинок (без белой полоски вокруг) и убрать надпись со второй. ---> image1  image2

Вывести их в отдельные фото с прозрачным фоном.

Оплата только через PayPal.

7 лет назад
dany994
Андрей 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AArtV
Артем 
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Все выполнинно в срок и очень качественно!
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