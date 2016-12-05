Photoshop обработка 50 фото ювелирка, серебро.

Требуется ретушер для обработки большого количества фотографий (до 1000) и частичной ретуши (до 10% от общего числа). Обработка в определенном стиле. Хорошее знание Lightroom и Photoshop обязательно. Работа проектами. Подробности по почте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется постпродакшн обработка raw фото примерно 50 шт, все серебро, несколько с черными камнями.
Здесь пример фото, качайте, делайте семпл обработку.
Далее оговорим сроки/стоимость.
https://drive.google.com/open?id=0B_20MISkLpElTU14c1pTNWVkNDg
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