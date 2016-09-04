Обработка фото

Обработка фотографийЗавершен22 заявки352 просмотра
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Здравствуйте! Необходимо обработать фото - закрыть дырки, как в примерах!

Работа должна быть выполнена идеально, т.е. не должно остаться и намека на присутствие коррекции.

Пример: https://yadi.sk/d/B7NbdMgZu5LyJ

Всего 60 фото.

Срок - 4 часа.

Оплата: ЯД, Сбер, безнал, WMR

7 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
ArtPhotoPaint
Алексей 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Отличная и оперативная работа! Выполнена идеально.
Приятное общение, грамотная поставка задачи. Быстрая оплата. Рекомендую
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