отретушировать 30 фоток, для портфолио на сайт и добавить водяной знак 

Добрый день Необходимо Нанести на фото информацию о товаре, название и стоимость 60 фото Информацию о названии и цене нужно будет взять из нашего файла Сделать в одном стиле Фото с которым работать, в примере Фото квадратные для инстаграмма и ФБ Спасибо P.S. Рябята, реально, ...