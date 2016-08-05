Ретушь фото, коллаж, отрисовка
Занимаюсь:
- обтравкой любой сложности;
- технической ретушью (баланс белого, контраст, насыщенность, резкость фото);
- устранением крупных дефектов (чистка фона, легкая ретушь кожи);
- легкой пластикой (лица, тела,прически);
- цветокоррекцией;
- реставрацией и восстановлением фотографий;
- раскрашиванием черно-белого изображения;
- созданием коллажей;
- художественной обработкой фото и многим другим...
Email: [email protected]
Skype: Art_7_7_7
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена в срок. Работай доволен!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. отличная коммуникация. рекомендую.
$1
10 баллов
9 лет назад
Все выполнинно в срок и очень качественно!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, очень быстро отвечает на вопросы, моментальная оплата без задержек. Крайне рекомендую к сотрудничеству! 10 из 10!
$36
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую! Артем сделал все так, как я хотела, уложился в сроки, всегда был на связи. Я довольна))
Ответный отзыв
Было очень приятно работать! Елена задачу поставила четко, быстро и оперативно отвечала на уточняющие вопросы. Оплатила сразу после завершения заказа. Весьма и весьма рекомендую.
Обработка фотографий
3 отзыва
$3/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга