AArtV

Артем AArtV

 
47 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Ретушь фото, коллаж, отрисовка

Занимаюсь:

- обтравкой любой сложности;

- технической ретушью (баланс белого, контраст, насыщенность, резкость фото);

- устранением крупных дефектов (чистка фона, легкая ретушь кожи);

- легкой пластикой (лица, тела,прически);

- цветокоррекцией;

- реставрацией и восстановлением фотографий;

- раскрашиванием черно-белого изображения;

- созданием коллажей;

- художественной обработкой фото и многим другим...

Email: [email protected]

Skype: Art_7_7_7

Отзывы заказчиков

andreybuhov
Андрей 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Обработка картинок
Работа выполнена в срок. Работай доволен!
Хороший заказчик. отличная коммуникация. рекомендую.
Ответный отзыв
dany994
Андрей 
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Нужно обрезать элементы с фото и немножко обработать.
Все выполнинно в срок и очень качественно!
Замечательный заказчик, очень быстро отвечает на вопросы, моментальная оплата без задержек. Крайне рекомендую к сотрудничеству! 10 из 10!
Ответный отзыв
plotnelena
Елена 
42 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$36
10 баллов
9 лет назад
Цветокоррекция, обработка 117 фотографий
Рекомендую! Артем сделал все так, как я хотела, уложился в сроки, всегда был на связи. Я довольна))
Было очень приятно работать! Елена задачу поставила четко, быстро и оперативно отвечала на уточняющие вопросы. Оплатила сразу после завершения заказа. Весьма и весьма рекомендую.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
3 отзыва
$3/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга