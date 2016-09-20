Обработка картинок

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Кол-во 23 штуки

Размер ~ 200*244

Сделать под фон, немного поменять цветность, окантовку, т.е. что бы сочеталось с фоном

Сделать все одного размера и формата

Пример предоставляется

Пишем ценник.

Оплата предпочтительно ЯД