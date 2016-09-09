Обтравка фотографий с регулярным сотрудничеством

Добрый день. Кто сможет скорректировать фото (заменить рубли на доллары) с помощью графических редакторов? Указывайте, пожалуйста, цену и примеры подобных работ в проекте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется обтравка ювелирных изделий и вырезка их на белый фон: серьги, кольца, кулоны, браслеты, бусы. Партия 120 штук, а также регулярная работа в будущем по партиям около 100 изделий по выходу новых коллекций 4 раза в год. Примеры изделий можно посмотреть по ссылке www.gaura.eu. Примеры оригиналов фотографий можно посмотреть по ссылке: www.gaura.eu/foto_original.zip
Прошу прислать предложение по цене обработки изделий из архива примеров. Весь архив для работы объёмный и он будет выслан после выбора исполнителя.
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