Работа в фотошопе

Задание для того, кто профессионально владеет фотошопом, чтобы даже нельзя было сказать, что это было вырезано:

1) Убрать фон с 2 фотографий, подобрать яркость/контрастность, убрать мелкие недочёты

2) На одну из фотографий наложить 2 картинки, которые уже очищены от фона.

Предлагайте сроки и стоимость. Эта работа срочная.