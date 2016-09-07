Сменить цвет на картинках

Требуется ретушер для обработки большого количества фотографий (до 1000) и частичной ретуши (до 10% от общего числа). Обработка в определенном стиле. Хорошее знание Lightroom и Photoshop обязательно. Работа проектами. Подробности по почте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 2 картинки.
Надо сменить цвет с красного на темно-синий.
Необходимо чтобы остались тени и переходы цвета, чтобы выглядело реально, как сейчас.
- Похожие заказы
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Добрый день Необходимо Нанести на фото информацию о товаре, название и стоимость 60 фото Информацию о названии и цене нужно будет взять из нашего файла Сделать в одном стиле Фото с которым работать, в примере Фото квадратные для инстаграмма и ФБ Спасибо P.S. Рябята, реально, ...Завершен7 лет назад
Добрый день. Нужно редактировать бланк из формата Jpg в формат ворд. Изменить на визитке номер телефона и emeil. Визитку если возможно тоже перевести в формат Word/Завершен7 лет назад
- $1
Обрезать качественно элемент с картинок (без белой полоски вокруг) и убрать надпись со второй. ---> [url=http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/09/6007e842b0c2aea393b1c96148c77092.jpg]image1[/url] [url=http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/09/a1c2a6a55bc4f5c9b0c928d741f224bf.jpg]image2[/url] Вывести их в отдельные фото с прозрачным фоном. Оплата только через PayPal.Завершен7 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Актуальность заказа отодвигается на месяц по причине отсутствия фигуры нужного человека. :( Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно аккуратно из фото вырезать фигуру человека (или лицо) и вставить ее в фотографии с разными фонами, чтобы создать ...Обработка фотографий44 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $8
Одеть на человека рубашку в фотошопе. 500 рублей. фото прикрепленно.Обработка фотографий48 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго дня! Ищем исполнителя на постоянной основе, способного грамотно и оперативно обрабатывать изображения. Примеры фото во вложении. Что делать: 1. Привести изображение к одному формату: JPEG 2. Привести изображение к одному размеру без большой потери качества и без ...Завершен7 лет назад
Требуется постпродакшн обработка raw фото примерно 50 шт, все серебро, несколько с черными камнями. Здесь пример фото, качайте, делайте семпл обработку. Далее оговорим сроки/стоимость. https://drive.google.com/open?id=0B_20MISkLpElTU14c1pTNWVkNDgЗавершен7 лет назад
- $20
отретушировать 30 фоток, для портфолио на сайт и добавить водяной знак фотки будут помещаться на этот лендинг [url=https://vk.com/doc340928_437868474?hash=793308c0a8c07bcbad&dl=dda5821d46e5c99ff8]https://vk.com/doc340928_437868474?hash=793308c0a8c07bcbad&dl=dda5821d46e5c99ff8[/url] водяной знак и фото в приложеном файле оплата киви кошелек либо яндекс деньгиЗавершен7 лет назад
- $1
Вот картинка ---> [url=http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/09/83e15a693ee26cda1fe9cda20a1a6f39.jpg]image [/url]Обрезать качественно элементы которые подчеркнуты. Вывести их в отдельные фото с прозрачным фоном. Оплата только через PayPal.Завершен7 лет назад