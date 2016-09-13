Обработка изображений

Требуется ретушер для обработки большого количества фотографий (до 1000) и частичной ретуши (до 10% от общего числа). Обработка в определенном стиле. Хорошее знание Lightroom и Photoshop обязательно. Работа проектами. Подробности по почте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня! Ищем исполнителя на постоянной основе, способного грамотно и оперативно обрабатывать изображения. Примеры фото во вложении.
Что делать:
1. Привести изображение к одному формату: JPEG
2. Привести изображение к одному размеру без большой потери качества и без потери пропорций.
Размер: 537 x 509 Изображение должно оптимально вписаться в каталог: http://www.voronezhavto.ru/katalog/katalog-igrushek/avtomobilnye-diski/replay
3. Убрать на изображении все лишние знаки и логотипы. если они имеются
4. Сделать фон изображения белым.
5. Наложить логотип
Стоимость естественно обсуждаема. Жду Ваших конструктивных предложений.
На сегодня есть файл из 247 фотографий, которые надо сделать.
Цену можете писать как за штуки так и за весь объем.
Желательно (для оценки Ваших возможностей) приложить отредактированное фото из примера, и не забывайте указывать сроки.
Примеры готовых фото здесь: http://www.voronezhavto.ru/katalog/katalog-igrushek/avtomobilnye-diski/replay/audi-a22-6515-4-100-28331
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