Обработка изображений

Обработка фотографийЗавершен18 заявок375 просмотров
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Доброго дня! Ищем исполнителя на постоянной основе, способного грамотно и оперативно обрабатывать изображения. Примеры фото во вложении.

Что делать:

1. Привести изображение к одному формату: JPEG

2. Привести изображение к одному размеру без большой потери качества и без потери пропорций.

Размер: 537 x 509 Изображение должно оптимально вписаться в каталог: http://www.voronezhavto.ru/katalog/katalog-igrushek/avtomobilnye-diski/replay

3. Убрать на изображении все лишние знаки и логотипы. если они имеются

4. Сделать фон изображения белым.

5. Наложить логотип

Стоимость естественно обсуждаема. Жду Ваших конструктивных предложений.

На сегодня есть файл из 247 фотографий, которые надо сделать.

Цену можете писать как за штуки так и за весь объем.

Желательно (для оценки Ваших возможностей) приложить отредактированное фото из примера, и не забывайте указывать сроки.

Примеры готовых фото здесь:  http://www.voronezhavto.ru/katalog/katalog-igrushek/avtomobilnye-diski/replay/audi-a22-6515-4-100-28331

7 лет назад
voronezhavto
Александр 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
OksanaGapeeva
Оксана 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$10
3 дня
Рекомендую, все отлично. Будем сотрудничать в дальнейшем обязательно.
Мне очень понравилось работать с Александром - надежный, ответственный и доброжелательный человек! Самые лучшие рекомендации!:-)
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