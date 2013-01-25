Добрый день. Необходимо с гостевого доступа(представителя),зайти в аккаунт с действующими компаниями и проверить ,настроить их,либо создать новые. Просьба обращаться только опытных пользователей, по директу и гуглу. Тематика: Автотовары, шины, диски, автобагажники ,авточехлы ...
- Контекстная реклама16 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача заключается в парсинге товара с сайта и систематизирование его в таблице. Конечный результат приведен на фото. Но это только как пример ,естественно возможно разного варианта выводы информации, все обсуждается. Как выглядит страница ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Требуется человек, можно сказать на постоянной основ, для наполнения каталога сайта. Сайт: www.voronezhavto.ru Обязанности Основное: 1. работа с готовым прайсом, есть прайс лист с моделями дисков, ...Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть канал. На канале 6-8 видео. Автотематика. ссылка: https://www.youtube.com/channel/UCwIXtOW3aOzyeUSIpuxosoQ -оптимизация и настройка видео роликов,канала и плейлистов -подключение расширенных настроек ( ксделать канал партнёром, подтверждённым YouTube) -связка видеороликов канала ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Оформить канал на ютубе Сайт : www.voronezhavto.ru Канал: https://www.youtube.com/channel/UCwIXtOW3aOzyeUSIpuxosoQ Просьба обратить внимание, что основной наш товар это по мере опускания: 1. Автошины 2. Диски 3. Автобагажники и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доброго дня! Имеем тексты: https://www.voronezhavto.ru/delivery.html https://www.voronezhavto.ru/about.html https://www.voronezhavto.ru/garantija/ Хочется к этим буквам, прилепить картинки, разбавить интересными и тематическими иконками, ведь читать сплошной текст ой как замучаешься и никто не ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется ГРАМОТНЫЙ специалист для настройки, ведения и аналитики рекламных компаний в директе и адвордсе.Контекстная реклама15 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. С недавнего времени наша компания решила заняться порошковой окраской автомобильных и не только дисков). Я имею ввиду еще и от мотоциклов. Так вот. для этой цели надо создать, нарисовать и сверстать красивую посадочную ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго дня! Ищем исполнителя на постоянной основе, способного грамотно и оперативно обрабатывать изображения. Примеры фото во вложении. Что делать: 1. Привести изображение к одному формату: JPEG 2. Привести изображение к одному размеру ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется продумать и доработать части дизайна интернет магазина. Работа в следующем ключе: Рисуете макет, обсуждаем, согласовываем, будьте готовы сделать 2-3 разных макета и верстаете. 1. необходимо на главной ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Создание сайта под ключ, по ТЗ.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго дня! Требуется сделать мобильную версию сайта voronezhavto.ru. В мобильной версии должны присутствовать самые необходимые инструменты, без лишних вкладок и тому прочее. Мобильная версия должна отражать все необходимые инструменты основного сайта. ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется нарисовать баннер для каталога товаров, чтобы он соответствовал стилю остальных баннеров на сайте. Сайт: voronezhavto.ru Слева находиться каталог товаров, он выполнен в виде иконок/баннеров, вон нам нужно для ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доброго дня! Подскажите есть возможность по фото сделать 3D модель автомобильного диска и если это возможно то какова будет стоимость обработки одного изображения. Вообще фоток если gо хорошему то много, больше 3-х тысячь...вот и думаем ...3D-графика8 заявокЗакрыт12 лет назад
Для сайта, автотематика, требуется копирайтер-рерайтер, на постоянной основе, работа удаленно. Обязанности: Написание статей на автотематику, ориентировочно 10-15 штук в месяц Работа постоянная. Обязательное трtбование - это уникальность статей и правильное размещение ...Копирайтинг36 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создание 8 рекламных баннеров для сайта http://www.voronezhavto.ru/ Рекомендуемый вес баннера - 30-60 Кб Размеры: 240х400 - 1 шт 600х90 - 1 шт 468х60 - 3 шт 160х600 - ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
есть 1300-1400 фотографий автомобильных дисков на черном фоне, надо поменять и сделать эти фото на белом фоне, и наложить логотип. Пример фоток в приложении, до и после соответственно Сроки: ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $20
Требуется переделать шапку сайта voronezhavto.ru В идеале шапка должна либо уменьшиться на чуток, либо остаться такой, увеличивать не надо......сильно вырисовываться и городить что-то сверх сложное тоже не надо. В шапке должен быть логотип, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется анализ сайта. особенно главной стрницы на предмет добавления в ЯК, два раза делали заявку и 2 раза отказ по причине поискового спама. Хочется услышать мнение проффессионалов и людей, кто с этим сталкивался. Понимаем, что ...Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
Название темы говорит само за себя. есть сайт, автотематика, нужно его пропиарить. расрутить в соц сетях, интересно услышать Ваши предложения и бюджеты. Спасибо)))Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт12 лет назад