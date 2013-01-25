voronezhavto

Александр voronezhavto

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка и правка Директа и Гугл Адводса

    Добрый день. Необходимо с гостевого доступа(представителя),зайти в аккаунт с действующими компаниями и проверить ,настроить их,либо создать новые. Просьба обращаться только опытных пользователей, по директу и гуглу. Тематика: Автотовары, шины, диски, автобагажники ,авточехлы ...

    Контекстная реклама16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Грабер товаров с сайта

    Задача заключается в парсинге товара с сайта и систематизирование его в таблице. Конечный результат приведен на фото. Но это только как пример ,естественно возможно разного варианта выводы информации, все обсуждается. Как выглядит страница ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Наполнение сайта интернет магазина, автотовары

    Добрый день. Требуется человек, можно сказать на постоянной основ, для наполнения каталога сайта. Сайт: www.voronezhavto.ru Обязанности Основное: 1. работа с готовым прайсом, есть прайс лист с моделями дисков, ...

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить канал на ЮТУБЕ

    Есть канал. На канале 6-8 видео. Автотематика. ссылка: https://www.youtube.com/channel/UCwIXtOW3aOzyeUSIpuxosoQ -оптимизация и настройка видео роликов,канала и плейлистов -подключение расширенных настроек ( ксделать канал партнёром, подтверждённым YouTube) -связка видеороликов канала ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оформить канал на ютубе в соответствии с общей стилистикой сайта

    Оформить канал на ютубе Сайт : www.voronezhavto.ru Канал: https://www.youtube.com/channel/UCwIXtOW3aOzyeUSIpuxosoQ Просьба обратить внимание, что основной наш товар это по мере опускания: 1. Автошины 2. Диски 3. Автобагажники и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Оформить текст иконками и картинками

    Доброго дня! Имеем тексты: https://www.voronezhavto.ru/delivery.html  https://www.voronezhavto.ru/about.html  https://www.voronezhavto.ru/garantija/  Хочется к этим буквам, прилепить картинки, разбавить интересными  и тематическими иконками, ведь читать сплошной текст ой как замучаешься и никто не ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание страницы сайта под новую услугу

    Добрый день. С недавнего времени наша компания решила заняться порошковой окраской автомобильных и не только дисков). Я имею ввиду еще и от мотоциклов. Так вот. для этой цели надо создать, нарисовать и сверстать красивую посадочную ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обработка изображений

    Доброго дня! Ищем исполнителя на постоянной основе, способного грамотно и оперативно обрабатывать изображения. Примеры фото во вложении. Что делать: 1. Привести изображение к одному формату: JPEG 2. Привести изображение к одному размеру ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется продумать и доработать части дизайна

    Требуется продумать и доработать части дизайна интернет магазина. Работа в следующем ключе: Рисуете макет, обсуждаем, согласовываем, будьте готовы сделать 2-3 разных макета и верстаете. 1. необходимо на главной ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание мобильной версии сайта

    Доброго дня! Требуется сделать мобильную версию сайта voronezhavto.ru. В мобильной версии должны присутствовать самые необходимые инструменты, без лишних вкладок и тому прочее. Мобильная версия должна отражать все необходимые инструменты основного сайта. ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать баннер

    Требуется нарисовать баннер для каталога товаров, чтобы он соответствовал стилю остальных баннеров на сайте. Сайт: voronezhavto.ru Слева находиться каталог товаров, он выполнен в виде иконок/баннеров, вон нам нужно для ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание 3D моделей

    Доброго дня! Подскажите есть возможность по фото сделать 3D модель автомобильного диска и если это возможно то какова будет стоимость обработки одного изображения. Вообще фоток если gо хорошему то много, больше 3-х тысячь...вот и думаем ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер-рерайтер на удаленную работу

    Для сайта, автотематика, требуется копирайтер-рерайтер, на постоянной основе, работа удаленно. Обязанности: Написание статей на автотематику, ориентировочно 10-15 штук в месяц Работа постоянная. Обязательное трtбование - это уникальность статей и правильное размещение ...

    Написание статей
    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать рекламные баннеры для сайта

    Требуется создание 8 рекламных баннеров для сайта http://www.voronezhavto.ru/ Рекомендуемый вес баннера - 30-60 Кб Размеры: 240х400 - 1 шт 600х90 - 1 шт 468х60 - 3 шт 160х600 - ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Изменить фон фотографии

    $50

    есть 1300-1400 фотографий автомобильных дисков на черном фоне, надо поменять и сделать эти фото на белом фоне, и наложить логотип. Пример фоток в приложении, до и после соответственно Сроки: ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переделать шапку сайта

    $20

    Требуется переделать шапку сайта voronezhavto.ru В идеале шапка должна либо уменьшиться на чуток, либо остаться такой, увеличивать не надо......сильно вырисовываться и городить что-то сверх сложное тоже не надо. В шапке должен быть логотип, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется анализ сайта

    Требуется анализ сайта. особенно главной стрницы на предмет добавления в ЯК, два раза делали заявку и 2 раза отказ по причине поискового спама. Хочется услышать мнение проффессионалов и людей, кто с этим сталкивался. Понимаем, что ...

    Тестирование сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

vkalach
57 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Грабер товаров с сайта
четкая постановка задачи. своевременная оплата
Отличный исполнитель. Всегда на связи. Обязательно по необходимости будем обращаться.
Ответный отзыв
ValentinaSm
Валентина 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$16
10 баллов
8 лет назад
Оформить текст иконками и картинками
Рекомендую сотрудничество с Александром, оплата вовремя, корректное обращение, чёткое формулирование задачи. Так как и должно быть.
Все понравилось, будем продолжать сотрудничество и дальше)
Ответный отзыв
Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Оформить канал на ютубе в соответствии с общей стилистикой сайта
Спасибо за интересный проект. Было приятно с Вами работать. Рекомендую Александра как порядочного и надежного заказчика:)
Отличный и грамотный специалист. Все понравилось. Спасибо.
Ответный отзыв
OksanaGapeeva
Оксана 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Обработка изображений
Мне очень понравилось работать с Александром - надежный, ответственный и доброжелательный человек! Самые лучшие рекомендации!:-)
Рекомендую, все отлично. Будем сотрудничать в дальнейшем обязательно.
Ответный отзыв
IrinaMouse
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$55
10 баллов
11 лет назад
Сделать рекламные баннеры для сайта
Оплата поступила в срок, приятно было пообщаться, знает чего хочет
Очень довольны сотрудничеством. Все сделано качественно и раньше срока. Надеемся на дальнейшее сотрудничество
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