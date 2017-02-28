Excel VBA windows. Макросы, формулы, парсеры сайтов, обработка информации. Финансовые отчеты.
добрый день.
Microsoft Excel. Обработка/консолидация данных. VBA макросы. Power Query.
Google sheets. Обработка/консолидация данных. IMPORTRANGE , QUERY.
Парсинг данных. Есть определенный опыт написания парсеров excel VBA. Очень удобно. Нажимаете в файле кнопку и получаете в табличке данные.
работал с такими сайтами : ULMART.RU, amazon.com , amazon.de , kompass.com , www.google.co.uk/shopping , yp.com , Yellowpages.com.au, usps.com и др.
парсер может списывать все товары со ссылок на конкретные магазины или обновлять информацию по списку товаров.
с уважением Владимир.
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Портфолио
- Парсер EMEX.ru700 просмотров
- Утилиты для массовой обработки информации260 просмотров
- Парсер www.instagram.com225 просмотров
- Парсер сайта www.rusprofile.ru1669 просмотров
- Парсер цен интернет магазинов290 просмотров
- Парсер товаров с сайта autoshinavrn.ru256 просмотров
- Парсер цен175 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
7 лет назад
Все выполнено, программа работает в точности как надо: данные выгружаются. по времени заняло 3 дня, один отладки. рекомендую к сотрудничеству, делает, вникает в суть, думает.
Ответный отзыв
четкая постановка задачи помощь в отладке своевременная оплата
$1
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель. Всегда на связи. Обязательно по необходимости будем обращаться.
Ответный отзыв
четкая постановка задачи. своевременная оплата
$1
10 баллов
7 лет назад
В очередной раз убедился в профессионализме Владимира! Побольше бы таких профессионалов. Рекомендую!
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четкая постановка задачи своевременная оплата всегда на связи
$25
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель! Выполнил быстрее установленных сроков. Все разъяснил. Вежлив и приятен в общении. Рекомендую!
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10 баллов
7 лет назад
Проект выполнен оперативно, и оперативно внесена правка по замечанию. Отличная коммуникация. Профессионал
Ответный отзыв
четкая постановка задачи всегда на связи своевременная оплата