Excel VBA windows. Макросы, формулы, парсеры сайтов, обработка информации. Финансовые отчеты.

добрый день.

Microsoft Excel. Обработка/консолидация данных. VBA макросы. Power Query.

Google sheets. Обработка/консолидация данных. IMPORTRANGE , QUERY.

Парсинг данных. Есть определенный опыт написания парсеров excel VBA. Очень удобно. Нажимаете в файле кнопку и получаете в табличке данные.

работал с такими сайтами : ULMART.RU, amazon.com , amazon.de , kompass.com , www.google.co.uk/shopping , yp.com , Yellowpages.com.au, usps.com и др.

парсер может списывать все товары со ссылок на конкретные магазины или обновлять информацию по списку товаров.

с уважением Владимир.

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https://www.freelancer.com/u/vkalach.html