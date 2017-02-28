vkalach

Владимир vkalach

 
56 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Excel VBA windows. Макросы, формулы, парсеры сайтов, обработка информации. Финансовые отчеты.

добрый день.

Microsoft Excel. Обработка/консолидация данных. VBA макросы. Power Query.

Google sheets. Обработка/консолидация данных. IMPORTRANGE , QUERY.

Парсинг данных. Есть определенный опыт написания парсеров excel VBA. Очень удобно. Нажимаете в файле кнопку и получаете в табличке данные.

работал с такими сайтами : ULMART.RU, amazon.com , amazon.de , kompass.com , www.google.co.uk/shopping , yp.com , Yellowpages.com.au, usps.com и др.

парсер может списывать все товары со ссылок на конкретные магазины или обновлять информацию по списку товаров.

с уважением Владимир.

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https://www.freelancer.com/u/vkalach.html

Парсинг сайтаVBAПарсинг данных
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Отзывы заказчиков
Den43
Денис 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
$100
10 баллов
7 лет назад
Парсер для выгрузки данных по судам
Все выполнено, программа работает в точности как надо: данные выгружаются. по времени заняло 3 дня, один отладки. рекомендую к сотрудничеству, делает, вникает в суть, думает.
четкая постановка задачи помощь в отладке своевременная оплата
Ответный отзыв
voronezhavto
Александр 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Грабер товаров с сайта
Отличный исполнитель. Всегда на связи. Обязательно по необходимости будем обращаться.
четкая постановка задачи. своевременная оплата
Ответный отзыв
bpavelv
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Нужны данные по сайту
В очередной раз убедился в профессионализме Владимира! Побольше бы таких профессионалов. Рекомендую!
четкая постановка задачи своевременная оплата всегда на связи
Ответный отзыв
bpavelv
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Парсер
Отличный исполнитель! Выполнил быстрее установленных сроков. Все разъяснил. Вежлив и приятен в общении. Рекомендую!
четкая постановка задачи своевременная оплата
Ответный отзыв
alat
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Утилита/скрипт объединения таблиц Excel
Проект выполнен оперативно, и оперативно внесена правка по замечанию. Отличная коммуникация. Профессионал
четкая постановка задачи всегда на связи своевременная оплата
Ответный отзыв