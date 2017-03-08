Нужны данные по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка196 просмотров

Требуется вытащить данные с сайта и преобразовать их в exel таблицу

8 лет назад
bpavelv
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vkalach
57 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$1
1 день
В очередной раз убедился в профессионализме Владимира! Побольше бы таких профессионалов. Рекомендую!
четкая постановка задачи своевременная оплата всегда на связи

Заявки фрилансеров

vkalach
57 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад