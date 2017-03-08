Нужен флеш сайт, пример: hyla.ua подробности и ТЗ по телефону, ICQ ! желательно Киев ICQ: 465714366 Телефон: +380503349225
Нужны данные по сайту
Требуется вытащить данные с сайта и преобразовать их в exel таблицу
Выбранный исполнитель
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