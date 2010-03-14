Нужен скрипт для заморозки рекламного блока

На сайте http://addit.in - сделали попытку заморозить рекламный блок, как именно - посмотрите в коде.

Нужно сделать так, чтобы при прокрутке страницы вниз - при выводе футера - содержимое рекламного блока "размораживалось" и двигалось вверх вместе с основной страницей при прокрутке.

Так же - необходимо, чтобы данное решение работало и в хроме/опере/фаерфоксе, и в IE.