Нужен скрипт для заморозки рекламного блока

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка146 просмотров

На сайте http://addit.in - сделали попытку заморозить рекламный блок, как именно - посмотрите в коде.

Нужно сделать так, чтобы при прокрутке страницы вниз - при выводе футера - содержимое рекламного блока "размораживалось" и двигалось вверх вместе с основной страницей при прокрутке.

Так же - необходимо, чтобы данное решение работало и в хроме/опере/фаерфоксе, и в IE.

15 лет назад
zpirit
52 года
17 лет в сервисе
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11 лет назад

Выбранный исполнитель

JoeGarvey
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-2)
15 лет назад
$20
1 день
После сделанного аванса - написал лажу, доделывать не стал, деньги не вернул.

Заявки фрилансеров

JoeGarvey
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-2)
15 лет назад