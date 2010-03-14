Веб портал для управления группами пользователей.

Портал осуществляет управление над учетом расходов по обслуживанию сотрудников компании по предоставлению услуг легкового такси. Руководство компании (корпоративный клиент фирмы такси) распределяет лимиты на поездки своим сотрудникам, анализирует и ведет учет по расходу средств. Фирмы такси ведут учет предоставленных услуг по предоплате от компаний, либо авансом, с последующим расчетом. Сотрудники пользуются услугами такси, оплачивая их «на лету» с помощью вап-версии портала.

Коротко: необходимо реализовать многопользовательский сайт, для управления группами пользователей: организации, их сотрудники, компании оказывающие услуги организациям, финансовые взаимоотношения между организациями и компаниями.

Главный админ системы заводит новые группы, управляет ими.

Есть компании такси, оказывают услуги перевозки, есть компании-клиенты, на сайте ведется учет каждой поездки, выводится объем оказанных услуг. Каждая компания имеет личный кабинет, сотрудники фиксируют оплату через вап версию сайта.

ПОДРОБНОСТИ В ТЗ.

Платформа: php+MySQL.

Требования к исполнителям: не затягивать оговоренные сроки исполнения, оплата по факту выполнения проекта.

Возможность некоторое время (1-2 месяца) доработать проект при необходимости, за отдельную оговоренную плату.