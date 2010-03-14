Доработка скрипта

Приветствую!

Есть скрипт для спама в комментах для определённого движка.

Как он работает сейчас:

Я даю ему конечную ссылку на новость, он постить в эту новость

Как нужно:

Я даю ему ссылку на главную страницу сайта, он находит новость где меньше всего комментов и постит туда+ещё немного небольших доработок

О себе;

icq двестичетырнадцать двестипятнадцать шестьсотдевять

skype: mantronix89

BL>78 Персональный аттестат

Бюджет 15уе