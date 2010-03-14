Доработка скрипта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки211 просмотров

Приветствую!

Есть скрипт для спама в комментах для определённого движка.

Как он работает сейчас:

Я даю ему конечную ссылку на новость, он постить в эту новость

Как нужно:

Я даю ему ссылку на главную страницу сайта, он находит новость где меньше всего комментов и постит туда+ещё немного небольших доработок

О себе;

icq двестичетырнадцать двестипятнадцать шестьсотдевять

skype: mantronix89

BL>78 Персональный аттестат

Бюджет 15уе

15 лет назад
mantronix
Юрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт на базе Social Engine

    Добрый день! Мне требуются программисты (программист) с от точеным мастерством. Проект большой, сейчас обсуждается главный функционал. ТЗ высылаю после того как мы пообщаемся по icq или скайпу (предпочтительнее скайп). Бюджет обсуждается так ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Sms рассылка

    Нужно написать скрипт по смс рассылке или программу .Белее детальней при переписке . Skype : Evgeniy.web -желательно переговорить по скайпу.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Привязать cc биллинг

    Требуется привязать биллинг по кредитным картам к сайту. т.е потребуется разобраться в чужом коде - это во-первых, во вторых, после если много доработок и все это вы должны будете сделать, а не так что одно ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать простую админку для сайта.

    Добрый день господа фрилансеры. Под понятием "Админка" я подразумеваю административную часть сайта для возможности наполнения сайта контентом. Конкретнее – возможность добавлять информацию (текст и фото) в раздел "О нас", раздел "Статьи", раздел "Золотой фонд ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Простой скрипт для клика по активной граф.кнопке!

    Тех. задание: 1) есть веб - игра (http://bananawars.ru/?ref=69544) в меню есть Дворец, где есть флеш кнопки(в гостинной) 2) есть флеш графическая кнопка которая каждые 3 часа становитсья активной 3) надо чтоб по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Парсинг трекеров

    Нужен человек, разбирающийся (на практике) в парсинге трекеров, готовый дать профессиональную консультацию по вопросу. и, возможно, написать нужный софт. без работ в портфолио по данной тематике прошу не заявки не оставлять ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить сайт на DLE

    Для исправления ошибок и внесения изменений на сайт на движке DLE требуется опытный и знающий программист. Знание верстки или знакомый верстальщик важное условие. Портфолио по DLE обязательно. ТЗ прикреплено ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Калькулятор цены

    Надо написать на ПХП и Аяксе калькулятор просчета цены для сайта. Пишите свои цены и сроки. Не дерите больших денег Аська: 95 ноль ноль 598

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад