Требуется натянуть html шаблон на dle 8.3

Тех. задание: 1) есть веб - игра (http://bananawars.ru/?ref=69544) в меню есть Дворец, где есть флеш кнопки(в гостинной) 2) есть флеш графическая кнопка которая каждые 3 часа становитсья активной 3) надо чтоб по ...