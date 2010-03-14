Нужна помощь спеца по wordpress

При добавлении поста, у которого дата публикации в будущем (при этом неважно что в поле post_status – publish или future) с помощью wp_insert_post, происходит резкий скачок потребления памяти скриптом. Сейчас приведу дерево вызова функция для локализации скачка:

wp_insert_post-> wp_transition_post_status-> _future_post_hook-> wp_schedule_single_event-> _set_cron_array( $crons )-> update_option( 'cron', $cron );

Вот при использовании функции update_option происходит скачок потребления памяти более чем на 30 метров. Я пытаюсь нивелировать это путем оптимизации использования памяти внутри моего скрипта, но сами понимаете, такой скачок иногда трудно нивелировать.

Мне нужен человек, который исправит данную проблему. По оплате – в зависимости от потраченного времени, готов заплатить 10-20 WMZ.

Жду в асе 435268826