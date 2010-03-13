OsCommerce

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки103 просмотра

Необходимо доверстать магазин на базе osCommerce под общий стиль.

Страницы:

Корзина, авторизация, оформление заказа и последующие страницы по углублению.

15 лет назад
skaza4nik
Евгений 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

he100885ldv
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

he100885ldv
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад