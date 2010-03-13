Надо доделать CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки163 просмотра

Есть готовая CMS. Очень простая, самописная. Сейчас ищу человека, который бы мог ее дальше развивать. Человек нужен только с Украины.

15 лет назад
zakazchik_kiev
Иван Серый 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров