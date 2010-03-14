Собственно для в рамках нового проекта хочу сделать подобный сервис как тут http://thememaker.ru/ То есть возможность пользователями создавать темы для мобильных телефонов. Может кто то имеет опыт в разработке подобного рода сервиса или имеет ...
Граббер "Менеджер книжного магазина"
Грабер цен украинских магазинов книг. Чем больше охват по количеству,тем лучше.
Для сравнения цен на рынке.
Название.Издательство.Цена. Другие мелкие подробности Магазина- ЭТО В эксель,а среднее значение на мой сайт.
Второй апдейт.Русские основные магазины и их цены.
Модные люди из Питера и Москвы и Киева участие не принимают или делят свои цены на 10.
Заявки фрилансеров
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