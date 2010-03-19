Отправка выбранных картинок на другую страничку

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка191 просмотр

Логика работы.

Существует две странички:

Первая (1.php) – с выбором карт и кнопкою сабмит.

Вторая (2.php) – Информационная - выбранные карты

Первая страница (1.php).

Выбираем две карты, при этом они меняют цвет на серый.

Нажимаем на сабмит. (после отправки данных очищается форма - выбранные карты становятся не аквтивными)

Скрипт генерирует «Вторую страничку (2.php)». Где отображаються две картинки выбранных карт (Аякс технология) - (файл эскиз_окна.jpg)

Кнопка «Рефреш» должна быть, на всякий случай, чтобы убедиться в том что картика актуальная (файл эскиз_окна.jpg)

Вторая страничка (2.php) должна открываться в браузере в минималистическом режиме (вид окна файл эскиз_окна.jpg).

Эта страничка должна быть поверх всех окон - позрачная.

Вторая страничка (2.php) находится поверх всех окон.

Файлы прикреплены.

PHP
15 лет назад
maccen
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

chft
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Адекватный, и исполнительный человек. Схватывает все "на лету", от совместной работы с Александром остались только положительные эмоции. Терпелив и понимающе относится к заказчику, все пожелание исполняет быстро и качественно. Решил задачу более оптимальным способом, чем ранее было описано в ТЗ. Рекомендую!
Сработались быстро, чётко изложил суть требуемой для выполнения задачи с пониманием отнёсся к непредвиденным трудностям возникшим в ходе разработки Олег хороший заказчик Рекомендую

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chft
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад