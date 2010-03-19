Собственно для в рамках нового проекта хочу сделать подобный сервис как тут http://thememaker.ru/ То есть возможность пользователями создавать темы для мобильных телефонов. Может кто то имеет опыт в разработке подобного рода сервиса или имеет ...
Отправка выбранных картинок на другую страничку
Логика работы.
Существует две странички:
Первая (1.php) – с выбором карт и кнопкою сабмит.
Вторая (2.php) – Информационная - выбранные карты
Первая страница (1.php).
Выбираем две карты, при этом они меняют цвет на серый.
Нажимаем на сабмит. (после отправки данных очищается форма - выбранные карты становятся не аквтивными)
Скрипт генерирует «Вторую страничку (2.php)». Где отображаються две картинки выбранных карт (Аякс технология) - (файл эскиз_окна.jpg)
Кнопка «Рефреш» должна быть, на всякий случай, чтобы убедиться в том что картика актуальная (файл эскиз_окна.jpg)
Вторая страничка (2.php) должна открываться в браузере в минималистическом режиме (вид окна файл эскиз_окна.jpg).
Эта страничка должна быть поверх всех окон - позрачная.
Вторая страничка (2.php) находится поверх всех окон.
Файлы прикреплены.
Выбранный исполнитель
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