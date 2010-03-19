Отправка выбранных картинок на другую страничку

Логика работы.

Существует две странички:

Первая (1.php) – с выбором карт и кнопкою сабмит.

Вторая (2.php) – Информационная - выбранные карты

Первая страница (1.php).

Выбираем две карты, при этом они меняют цвет на серый.

Нажимаем на сабмит. (после отправки данных очищается форма - выбранные карты становятся не аквтивными)

Скрипт генерирует «Вторую страничку (2.php)». Где отображаються две картинки выбранных карт (Аякс технология) - (файл эскиз_окна.jpg)

Кнопка «Рефреш» должна быть, на всякий случай, чтобы убедиться в том что картика актуальная (файл эскиз_окна.jpg)

Вторая страничка (2.php) должна открываться в браузере в минималистическом режиме (вид окна файл эскиз_окна.jpg).

Эта страничка должна быть поверх всех окон - позрачная.

Вторая страничка (2.php) находится поверх всех окон.

Файлы прикреплены.