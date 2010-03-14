Тикет система службы поддержки

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки206 просмотров

Нужна простая тикет система службы поддержки.

Задачи:

1. Веб интерфейс администратора, пользователя

2. При открытии тикета ему присваивается уникальный номер и генерируется цифровой пароль, по которому пользователь всегда может зайти и провести переписку (регистрация пользователя не нужна - 1 тикет - 1 айди-пароль).

3. Админка - открыть-закрыть тикет, сортировка открытые закрытые тикеты, по тематике.

4. Тематика выбирается пользователем при отправке тикета из выпадающего списка (тематику можно добавлять в конфигурационном файле, в админке редактирование делать необязательно)

5. Любое новое сообщение по тикету отправляется на имейл пользователю (создан новый запрос хххх текст запроса, добавлено сообщение на запрос хх текст запроса)

6. Поля формы отправки тикета: выбор темы запроса, заголовок, имя, имейл, поле для текста сообщения

7. Пользователь может закрыть свой тикет в любой момент

8. Администратор у тикет системы один - вход в админку можно сделать через htaccess

9. Простая встройка в дизайн (хедер-футер) - оформлю сам, данные в MySQL.

MySQL
15 лет назад
medinet
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

wesster
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Скажу просто - рекомендую всем! Работа выполнена четко, в срок. Человек общительный, очень понятливый, понимает задачу с полуслова, а реализация выше всяких похвал - работает на совесть. В общем - рекомендую! Высший балл.

Заявки фрилансеров

wesster
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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