Нужна простая тикет система службы поддержки.

Задачи:

1. Веб интерфейс администратора, пользователя

2. При открытии тикета ему присваивается уникальный номер и генерируется цифровой пароль, по которому пользователь всегда может зайти и провести переписку (регистрация пользователя не нужна - 1 тикет - 1 айди-пароль).

3. Админка - открыть-закрыть тикет, сортировка открытые закрытые тикеты, по тематике.

4. Тематика выбирается пользователем при отправке тикета из выпадающего списка (тематику можно добавлять в конфигурационном файле, в админке редактирование делать необязательно)

5. Любое новое сообщение по тикету отправляется на имейл пользователю (создан новый запрос хххх текст запроса, добавлено сообщение на запрос хх текст запроса)

6. Поля формы отправки тикета: выбор темы запроса, заголовок, имя, имейл, поле для текста сообщения

7. Пользователь может закрыть свой тикет в любой момент

8. Администратор у тикет системы один - вход в админку можно сделать через htaccess

9. Простая встройка в дизайн (хедер-футер) - оформлю сам, данные в MySQL.