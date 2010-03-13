Класс для рисовки матричного Штрихкода

Нужно разработать класс для генерации матричного штрих кода для EMS почты России

В аттаче находиться документация по генерации данного barcode и программа которая генерит на C

Мне надо написать на php такой же функционал (ТОЛЬКО класс в который я передаю входязщие данные для матричного штрих кода

никаких форм мне рисовать не надо)

Наш номер федерального клиента 176

Номер RPO для теста: EA127393900RU

Клас использовать http://libdmtx.wikidot.com/libdmtx-php-wrapper

ССЫЛКА НА ТЗ http://narod.ru/disk/18713933000/tz.rar.html

Аськ а 99 75 44

Пока не ознакомитесь с ТЗ писать мне не надо, пишите только если реально можете и знаете как выполнить.

Срок максимум 2-3 дня