Класс для рисовки матричного Штрихкода

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки274 просмотра

Нужно разработать класс для генерации матричного штрих кода для EMS почты России

В аттаче находиться документация по генерации данного barcode и программа которая генерит на C

Мне надо написать на php такой же функционал (ТОЛЬКО класс в который я передаю входязщие данные для матричного штрих кода

никаких форм мне рисовать не надо)

Наш номер федерального клиента 176

Номер RPO для теста: EA127393900RU

Клас использовать http://libdmtx.wikidot.com/libdmtx-php-wrapper

ССЫЛКА НА ТЗ http://narod.ru/disk/18713933000/tz.rar.html

Аськ а 99 75 44

Пока не ознакомитесь с ТЗ писать мне не надо, пишите только если реально можете и знаете как выполнить.

Срок максимум 2-3 дня

PHP
15 лет назад
seva
37 лет
20 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв

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