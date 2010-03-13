Добрый день. Откуда парсить и куда во вложенном файле. Жду предложений по срокам\цене исключительно в проекте. (заявки скрыты) Оплата только ЯД.
Класс для рисовки матричного Штрихкода
Нужно разработать класс для генерации матричного штрих кода для EMS почты России
В аттаче находиться документация по генерации данного barcode и программа которая генерит на C
Мне надо написать на php такой же функционал (ТОЛЬКО класс в который я передаю входязщие данные для матричного штрих кода
никаких форм мне рисовать не надо)
Наш номер федерального клиента 176
Номер RPO для теста: EA127393900RU
Клас использовать http://libdmtx.wikidot.com/libdmtx-php-wrapper
ССЫЛКА НА ТЗ http://narod.ru/disk/18713933000/tz.rar.html
Аськ а 99 75 44
Пока не ознакомитесь с ТЗ писать мне не надо, пишите только если реально можете и знаете как выполнить.
Срок максимум 2-3 дня
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