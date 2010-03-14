Интересует доработка сайта на базе существующего http://turputevka.com.ua построенного на платформе 1С-Битрикс. Техническое задание прилагается.
Доработка скрипта для А1
Есть скрипт статистики для А1 агрегатора. В свзи с тем что А1 обновил платформу скрипт перестал работать. Нужно его доработать или сделать новый.
Интересуют только программисты которые знают о чем идет речь.
Ликбез устраивать нет времени.
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