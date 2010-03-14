Доработка скрипта для А1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки146 просмотров

Есть скрипт статистики для А1 агрегатора. В свзи с тем что А1 обновил платформу скрипт перестал работать. Нужно его доработать или сделать новый.

Интересуют только программисты которые знают о чем идет речь.

Ликбез устраивать нет времени.

15 лет назад
fordreams
Ключнев 
59 лет
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$50
1 день
Заказ выполнен быстро и качественно. Все пожелания учтены. Всем рекомендую.
Порядочный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад