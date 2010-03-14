Доработка сайта

Нужен простенький линк-менеджер, который позволит слинковать статьи, размещенные на сайте между собой по введенным словам и ссылкам. И кроме этого править содержимое статей и выдавать данные по статьям, размещенным на сайте (кол-во ссылок, ссылки). ...