Доработка сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки221 просмотр

Интересует доработка сайта на базе существующего

http://turputevka.com.ua построенного на платформе 1С-Битрикс.

Техническое задание прилагается.

15 лет назад
Turputevka
Олег 
51 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров