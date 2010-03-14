Суть: требуется получить структурированную информацию (сайт автозапчастей) с работающих сайтов. Есть ряд сайтов (именно запчастей!), которые функционируют в Инете. http://www.babbittsonline.com/pages/parts/viewbybrand/default.aspx http://www.megazip.ru/ru/atv/kawasaki/view/798/628/14352 http://exist.ru/cat/kawasaki/ Важный момент - к ОДНОМУ фото ...
Доработка сайта
Интересует доработка сайта на базе существующего
http://turputevka.com.ua построенного на платформе 1С-Битрикс.
Техническое задание прилагается.
Заявки фрилансеров
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