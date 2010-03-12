Разработка приложений для vkontakte

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок187 просмотров

Нужен специалист для разработки приложений для сайта vkontakte на основе требуемого API на флеше

Требования:

Знание языка AS

PHP

MYSQL

Желательно знание мультиюзерных серверов на флеше

Условия можно обсудить по

асе 319112225

MySQLPHP
15 лет назад
Mastersky
М 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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