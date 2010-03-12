Создание интерактивной карты на FLASH+mysql

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки165 просмотров

Необходимо создать интерактивную карту на подобие: www.plan1.ru для города S=36 км2. Требуется простенькая админка для добавления/удаления в базу объектов и их реквизитов. Исходник – снимок с www.digitalglobe.com увеличение 19. Сроки, цены пожалуйста.

MySQL
15 лет назад
vizavi
51 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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