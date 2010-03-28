Необходимые функции: 1. Поиск открытых статистик "по поисковым фразам" по заданному слову и выборка оттуда поисковых запросов за указанный период (помесячно) 2. Запись результата в БД MySQL 3. Возможность работы с закрытыми ...
Создание скрипта для мультисайтовой системы
Нужен скрипт который можно будет привязать к определенному домену.
Основная задача скрипта делать одностраничные сайты для пользователей.
Т.е. после создания юзером своей страницы должна получиться ссылка типа http://domain.ru/IDюзера
Скрипт должен иметь две админки для собственно админа и для пользователя.
Страницу регистрации.
Страницу авторизации с возможностью восстановления пароля
Для юзера в админке должен быть визуальный редактор в котором он и будет создавать свою страничку. Стандартный набор функций - выбор шрифтов, жирный, выбор цвета, добавление фото, редактирование кода, добавление ссылок и т.д. Кнопки "Сохранить" или "Обновить" и "Очистить".
Для админа.
Список всех зарегиных юзеров (с возможностью активации) и ссылки на их страницы с возможностью активации, удаления, редактирования, блокирования.
Возможность изменять шаблон готовой страницы.
Пока вроде, все. Детали обсудим при переписке. Возможны дополнения.
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