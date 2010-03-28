Создание скрипта для мультисайтовой системы

Нужен скрипт который можно будет привязать к определенному домену.

Основная задача скрипта делать одностраничные сайты для пользователей.

Т.е. после создания юзером своей страницы должна получиться ссылка типа http://domain.ru/IDюзера

Скрипт должен иметь две админки для собственно админа и для пользователя.

Страницу регистрации.

Страницу авторизации с возможностью восстановления пароля

Для юзера в админке должен быть визуальный редактор в котором он и будет создавать свою страничку. Стандартный набор функций - выбор шрифтов, жирный, выбор цвета, добавление фото, редактирование кода, добавление ссылок и т.д. Кнопки "Сохранить" или "Обновить" и "Очистить".

Для админа.

Список всех зарегиных юзеров (с возможностью активации) и ссылки на их страницы с возможностью активации, удаления, редактирования, блокирования.

Возможность изменять шаблон готовой страницы.

Пока вроде, все. Детали обсудим при переписке. Возможны дополнения.