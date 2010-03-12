Небольшой Java scirpt

Для сайта с флеш играми нужно написать небольшой JAVA скрипт для страницы с игрой.

Нужно сделать аккуратную кнопку для разворачивания(и соответственно сворачивания в исходное положение) флеш-игры и, возможно, блока с рекламой на полный экран.

Скрипт должен корректно работать во всех популярных браузерах(Opera, IE, Firefox, Chrome).

Нужен как сам JAVA скрипт, так и дополнительные изменения в HTML коде.

Приветствуется минимальная и простая конструкция.