Небольшой Java scirpt

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Закрыт1 заявка134 просмотра

Для сайта с флеш играми нужно написать небольшой JAVA скрипт для страницы с игрой.

Нужно сделать аккуратную кнопку для разворачивания(и соответственно сворачивания в исходное положение) флеш-игры и, возможно, блока с рекламой на полный экран.

Скрипт должен корректно работать во всех популярных браузерах(Opera, IE, Firefox, Chrome).

Нужен как сам JAVA скрипт, так и дополнительные изменения в HTML коде.

Приветствуется минимальная и простая конструкция.

HTMLJava
15 лет назад
gidomason
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Neurostep
Максим 
37 лет
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Был
14 лет назад
15 лет назад
$33
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Neurostep
Максим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад