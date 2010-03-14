Доработка datsogallery 1.8.3 для joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки111 просмотров

Необходимо чтобы на сайте, при просмотре превьюшек категории, http://virgin-nature.ru/photo/viewcategory/4.html - при нажатии, срабатывал бы лайтбокс, без предпросмотре.

Надо сделать чтобы лайтбокс работал бы как здесь http://www.linkexchanger.su/2008/65.html? показывая только картинки той категории, в которой его стартовали.

HTMLJoomla
15 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Bassib
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Вадим сделал все так как надо, все сделано быстро, качественно. Профессиональный подход к решению задачи порадовал.
Прекрасный заказчик: максимально подробно и доступно объяснил суть поставленной задачи. После выполнения задания оплата поступила незамедлительно.

Заявки фрилансеров

Bassib
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад