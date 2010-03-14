Требуется помощь в установке и настройке компонента noixACL для Joomla 1.5. Просьба откликнуться тех, кто работал с этим компонентом.
Доработка datsogallery 1.8.3 для joomla 1.5
Необходимо чтобы на сайте, при просмотре превьюшек категории, http://virgin-nature.ru/photo/viewcategory/4.html - при нажатии, срабатывал бы лайтбокс, без предпросмотре.
Надо сделать чтобы лайтбокс работал бы как здесь http://www.linkexchanger.su/2008/65.html? показывая только картинки той категории, в которой его стартовали.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Здравствуйте Есть сайт. На одной из его страниц необходимо сделать форму подтверждения(или отклонения) платежа. Есть вся документация, готовый модуль оплаты (частью которого есть такая форма подтверждения) Нужно только ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать сайт по готовому дизайну. Сайт на 2 языках (английский и русский) Движок только самописный - ваш, который вы могли бы в любой момент дописать. Дизайн в приложении. ...Завершен15 лет назад
Нужно написать ряд скриптов которые будут конфигурировать парсер сайтов и сам парсер. Детали в прикрепленном файле.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Ищется программер, для доработок движка oscommerce 2.2Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо подключить магазин Zencart на основе готового шаблона http://osc.template-help.com/zencart_25832/index.php Список необходимых изменений (ТЗ) и дизайн измененных страниц здесь http://web-atelier.com.ua/files/furniture.rar Сам шаблон вышлю после того как договоримся. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Возникла проблема в title сайта - он дублируется. Стоит Joomla 1.0.15, думаю проблема при настройке сайта для sео. Skype: seohomelessЗавершен15 лет назад
Нужно видоизменить несколько модулей для компонента Auto Exp под joomla Есть проект umanauto.com.ua поставил компонент ,полностью украинизировал данный компонент настроил Есть несколько модулей к нему, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, есть готовый сайт на WebAsyst ShopScript, необходимо доработать/исправить мелкие баги. Без опыта не беспокоить.Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо немного переделать слайдер. Сам слайдер в аттаче, необходимо что бы 4 квадратика постоянно прокручивались по кругу и в лево и вправо, не заходя за границы, оставаясь всегда видимыми. Увеличиваться должен второй квадратик слева, тоесть ...Закрыт15 лет назад