AutoExp видоизменить и настроить пару модулей

Нужно видоизменить несколько модулей для компонента Auto Exp

под joomla

Есть проект umanauto.com.ua

поставил компонент ,полностью украинизировал данный компонент

настроил

Есть несколько модулей к нему, такие как вывод комерческих авто, топовых и т.д

в стандартном варианте они выводяться по 1 обьявлению в строке

нужно поковыряться в php выставить по два обьявления в строке

и немного видоизменить

Сразу указывайте цену

цена приветствуеться