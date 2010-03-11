Отправка почты по времени

В БД есть таблица с (email, запись, время регистрации, статус"отправлено, ожидает отправки").

Нужен сам скрипт который автоматически на сервере с интервалом (устанавливается время, пример: 1 час) минут, проверяет эти данные из БД и если прошло после регистрации (устанавливается время, пример 1 час) то этим пользователям отправляются сообщения(запись). После отправки, ставится в БД статус "отправлено".

P.S. задание очень простое.