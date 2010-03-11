Нужен php скрипт, который будет переводить большие тексты через translate.google.com. Php класс и пример его использования. Возможности - вставляем в текстериу текст + выбираем исходный язык и желаемый, ставим задержку запросов и нажимаем ок. ...
Ряд задач для флешера на 10 дней
Добрый день господа!
У меня есть ряд задач, поэтому мне нужен флешер, который будет со мной на связи 10 дней каждый день и будет занят моим проектом.
Суть проекта - мобильные флеш лайт приложения.
Для 5 из них код уже имеется, соответственно работой флешера будет только замена изображений в приложении, 1 приложение необходимо будет дописать.
Я даю графику, она режется вами в ряд размеров, и вставляется в приложение - на выходе мы получаем одно приложение с размерами от 200х200 до 600х600 (точные размеры дам выбранному исполнителю).
В среднем на 1 приложение - 5 размеров. Приложений будет 100. По опыту сотрудничества с коллегами, доказано что достаточно усидчивый человек может собрать 9-11 комплектов приложений в день, они однотипные.
Оплата - 20 долларов в день, может осуществляться подневно, можем делать раз в неделю - как вам угодно. Обязательным условием будет подписание договора о неразглашении и не распространении данного кода в дальнейшем так как мне его разработка стоила определенных денег. Бонус предусмотрен и будет выплачен при адекватной работе.
Итого, суммарный бюджет - 200 долларов + 100 долларов премии за качественную адекватную работу. Сразу предупреждаю что работа достаточно нудная. + К каждому приложению нужны будут скриншоты.
Жду ваших предложений в проекте.
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