Ряд задач для флешера на 10 дней

Добрый день господа!

У меня есть ряд задач, поэтому мне нужен флешер, который будет со мной на связи 10 дней каждый день и будет занят моим проектом.

Суть проекта - мобильные флеш лайт приложения.

Для 5 из них код уже имеется, соответственно работой флешера будет только замена изображений в приложении, 1 приложение необходимо будет дописать.

Я даю графику, она режется вами в ряд размеров, и вставляется в приложение - на выходе мы получаем одно приложение с размерами от 200х200 до 600х600 (точные размеры дам выбранному исполнителю).

В среднем на 1 приложение - 5 размеров. Приложений будет 100. По опыту сотрудничества с коллегами, доказано что достаточно усидчивый человек может собрать 9-11 комплектов приложений в день, они однотипные.

Оплата - 20 долларов в день, может осуществляться подневно, можем делать раз в неделю - как вам угодно. Обязательным условием будет подписание договора о неразглашении и не распространении данного кода в дальнейшем так как мне его разработка стоила определенных денег. Бонус предусмотрен и будет выплачен при адекватной работе.

Итого, суммарный бюджет - 200 долларов + 100 долларов премии за качественную адекватную работу. Сразу предупреждаю что работа достаточно нудная. + К каждому приложению нужны будут скриншоты.

Жду ваших предложений в проекте.