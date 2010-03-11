Загрузчик изображений на Flash

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок263 просмотра

Uploader должен позволять пользователю выбрать несколько файлов для загрузки (не больше N - настройки из файла), а затем отправить их на web-сервер, по окончанию загрузки каждого файла, Uploader должен получать ссылку от сервера на только что загруженный файл и передавать ее JS-функции на странице. Во время загрузки Uploder должен показывать статус выполнения загрузки (прогресс-бар) и надпись "Загружено n из m файлов".

Для загрузки планируется использовать HttpHandler (ASP.NET часть и js-функция будет написана своими силами).

Бюджет до 200$

ASP.NETJavaScript
15 лет назад
one_day_life
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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