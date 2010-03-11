Требуется создать сайт "онлайн конкурс красоты", функционал и сложность аналогичные casting.benetton.com. Дизайн сайта уже имеется. Программист должен находиться в Киеве и иметь возможность работать в офисе.
Загрузчик изображений на Flash
Uploader должен позволять пользователю выбрать несколько файлов для загрузки (не больше N - настройки из файла), а затем отправить их на web-сервер, по окончанию загрузки каждого файла, Uploader должен получать ссылку от сервера на только что загруженный файл и передавать ее JS-функции на странице. Во время загрузки Uploder должен показывать статус выполнения загрузки (прогресс-бар) и надпись "Загружено n из m файлов".
Для загрузки планируется использовать HttpHandler (ASP.NET часть и js-функция будет написана своими силами).
Бюджет до 200$
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $1500
Необходимо разработать "под ключ" он-лайн сервис для подготовки фото на документы. - Главная задача сервиса - корректная разметка фотографии по заданным требованиям (например, как в программе http://ams-software.ru/products/product_77.html ). - ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется. 1. Установить магазин oscommerce 2. Залить 300 позиций товара(описание и фотографии в наличии имеются) Стоимость за которую готовы взяться прошу указывать сдесь.Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен скрипт снятия бэкапа таблицы БД. Алгоритм работы: - вводим в форму логин, пароль, хост БД, название таблицы и формат (SQL и CSV -по умолчанию). Жмем Снять бэкап ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно доработать флеш для онлайн игры однопользовательское казино 3 игры, нужен только флеш анимация/AS 3 предоставляю все исходникиВеб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Проект overpro.ru - игры на реальные деньги в counter strike 1.6 (успешный проект, более 12 000 пользователей по СНГ менее чем за год, скоро выходим на международный уровень, огромный потенциал в сегменте cs 1.6, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Добрый день. Необходимо доделать готовый скрипт валидации формы на Jquery. Код есть, незавершённый. Для быстрой объяснении задачи, просьба писать в скайп evgen.kopyov, при звонке объясню задачу. Сделать надо до сегодняшнего ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Существует интеренет-магазин на Joomle v.1.5.9 www.bm.kiev.ua Необходим человек, который имеет опыт работы с Joomla. необходимо: - сделать удобный дизайн сайта с учетом юзабилити - кросс-браузерная ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Требуется написать движок для сайта-поисковика недвижимости. Основные функции: ДОБАВЛЕНИЕ объявлений и ПОИСК недвижимости по большому количеству параметров. Чтобы Вы могли прикинуть объем работы, в приложении содержатся каркасы форм поиска (16 категорий недвижимости ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $150
Добрый день, дорогие фрилансеры! Нужна флешка для сайта http://rosdveri.ru Как эта http://www.wavegroup.ru/index.php?division=gallery&id=154&lang=1 Подбор двери в интерьере. Картинки во флешке берутся с сайта Флешка, в которой можно посмотреть, как дверь смотрится в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад