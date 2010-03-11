Флешка для сайта rosdveri.ru

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок170 просмотров

Добрый день, дорогие фрилансеры!

Нужна флешка для сайта http://rosdveri.ru

Как эта http://www.wavegroup.ru/index.php?division=gallery&id=154&lang=1

Подбор двери в интерьере. Картинки во флешке берутся с сайта

Флешка, в которой можно посмотреть, как дверь смотрится в интерьере

вот еще пример http://www.volhovec.ru/doors_config/

срок 10 дней

С уважением, Евгений

Skype:aerography

ICQ: 6054444

15 лет назад
loyal
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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