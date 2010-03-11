Добрый день. Необходимо доделать готовый скрипт валидации формы на Jquery. Код есть, незавершённый. Для быстрой объяснении задачи, просьба писать в скайп evgen.kopyov, при звонке объясню задачу. Сделать надо до сегодняшнего ...
Флешка для сайта rosdveri.ru
Добрый день, дорогие фрилансеры!
Нужна флешка для сайта http://rosdveri.ru
Как эта http://www.wavegroup.ru/index.php?division=gallery&id=154&lang=1
Подбор двери в интерьере. Картинки во флешке берутся с сайта
Флешка, в которой можно посмотреть, как дверь смотрится в интерьере
вот еще пример http://www.volhovec.ru/doors_config/
срок 10 дней
С уважением, Евгений
Skype:aerography
ICQ: 6054444
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