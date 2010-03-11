Задача для PrestaShop специалиста

Нужен специалист по PrestaShop.

Что нужно сделать:

1. Добавить несколько страниц в текущий шаблон

2. Настроить модуль paypal wpp (уже установлен,нужно чтобы работал без centinel)

3. Поставить ssl

Пишите только если вы можете это быстро сделать и у вас есть работающие примеры магазинов на prestashop.

Оплата по Webmoney, по факту выполнения.

Срок 1 день

Бюджет 30$

Если все будет быстро и качественно сверху бонус +10$