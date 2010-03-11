Веб-сервис (прослойка для другого сервиса) на C

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

(есть отличия от предыдущего проекта)

Есть задача подключить проект на PHP к веб-сервису Rabota.ua.

Проблема состоит в том что последний использует у себя WSE 3.0, как схему "рекомендуемую Microsoft",

в частности - UsernameOverCertificate. Если вы не знаете таких фраз, луше не писать,

скорее всего потратите и мое и свое время.

Поэтому, нужно сделать веб-сервис прослойку на .NET (я считаю что все-таки лучше на C#),

который в качестве авторизации принимает только логин и пароль,

и берет все остальные параметры метода, отправляет их на сервер Rabota.ua, оборачивая в правильный конверт,

берет ответ от сервер и возвращает обратно.

Т.е. ожидаемым результатом вашей работы будет веб-сервис, который принимает на себя все методы веб-сервиса Rabota.ua, но без хитрых вариантов:

1. Шифрования тела и заголовков сообщения

2. Передачи ключей

3. Передачи timestamp

Ваш веб-сервис принимает на себя тело пакета с дополнительным заголовком - авторизации: логин-пароль (без разницы plain-text, digest). Разбирает что это за метод, и отправляет данные (завернув в нужный формат) на веб-сервис rabota.ua, получает ответ и отсылает обратно.

Возможные проблемы: Если вы работали с WSE в VS2005, то в VS2008 вас ждут некоторые проблемы, связанные с тем что оффициально оно не поддерживается.

Также возможно прийдется немного пообщаться со мной по вопросам подключения PHP-клиента к вашему веб-сервису, и потратить какое-то время для установки на production-сервер.

С моей точки зрения все просто. Почему нельзя сразу подключиться на PHP, это отдельный и достаточно долгий разговор, который в итоге привел к такому решению.

В аттаче вы можете найти документацию по этому веб-сервису.

Большая просьба, не пишите "Generic-бидов", вроде "пишите в аську разберемся", "готов работать и т.д." говоря простым языком вы получете -100 к скилу "потенциальный исполнитель" :) .

Предложения прошу направлять только в проект.

Всего доброго, спасибо за ваше время,

Евгений.