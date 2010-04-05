Компонент для Joomla 1.5 по ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки168 просмотров

Нужно написать компонент "черного списка" из ТЗ во вложении.

Нужна цена и срок.

Спасибо.

Joomla
15 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

beprime
Юрий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$100
2 дня
Юрий сделал даже больше чем планировали, и все очень четко и качетсвенно.
Хороший заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

beprime
Юрий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад