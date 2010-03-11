Сайт по написанию дипломных и рефератов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки141 просмотр

Вкратце нужен такой сайт:

САЙТ

- мультиязычный сайт (2 языка)

- меню 2 уровня, раздвижное/выпадающее

- лента новостей и примерно такая же для статей

- лента последние добавленные работы

- статические странички

- 2 каталог работ

--- работы бесплатные (название, описание или работа разбита постранично, ссылка для скачивания)

--- работы платные (тоже самое, только еще форма для заказа, которая отправляется на имейл)

- форма обратной связи

АДМИНКА

- добавление/редактирование/удаление

--страниц, пунктов меню, новостей, статей

- добавление/редактирование/удаление

-- категорий работ, страниц работ, загрузка файлов на хост, описания и ключевые слова тоже должны быть для каждой страницы, частично можно генерировать с контента

Более детальное ТЗ, после выбора исполнителя

Дизайн предоставляется в PSD-формате

Предлагайте варианты по разработке "что чем и как", готовые решения.

1) Бюджет ограничен

2) Все заявки рассматриваются только в проекте

3) работаю без предоплаты, СБС или по факту

4) указывайте реальные сроки

5) очень важны отзывы и пунктуальность исполнителя

15 лет назад
reflexart
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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