Адаптация html-шаблона под Shop Script

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Закрыт6 заявок141 просмотр

Необходимо адаптировать html-шаблон под движок Shop Scipt.

HTML
15 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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