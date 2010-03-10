Переделать или доработать сайт

ТЗ во вложении. В двух словах: Сайт есть готовый и в нем есть все описанные модули за исключением.

Не реализован модуль доктор веб

У заказчика есть свой биллинг но он не синхронизирован с сайтом. То есь нужно будет сделать что бы в биллинг можно было заходить с сайта (биллинг имеет не корпоративный дизайн, что нужно исправить).

Доктор веб не синхронизируется с биллингом и сайт должен синхронизировать доктор веб с биллингом.

Пишите ваши вопросы их я буду уточнять у Заказчика, понятно что данного тз не достаточно для разработки проекта, но на данный момент стоит задача найти человека, который может эту задачу выполнить и бюджет, далее сформулируем тз более четко.