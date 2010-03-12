Флеш сделать

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Завершен7 заявок262 просмотра

Флеш задание сделать задание в приложение

15 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Профессиональный фрилансер, исполнил все быстро, четко и качественно в полном соответствие с техническим заданием, ответственно подходит к делу и постоянно на связи, результат в итоге получается на высшем уровне. Очень рад, что судьба свела меня с таким профессиональным, пунктуальным, обязательным человеком как После выполнения работы на 100% в соответствии с ТЗ Надеюсь, будем продолжать сотрудничество.Рекомендую! хороший исполнитель работа на 100% делается на ура!
Рекомендую Антона как отличного заказчика! Постоянная связь, четкое ТЗ и своевременная оплата. Рад буду дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад