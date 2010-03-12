Флеш сделать

Bitrix управление сайтом. Задача - написать скрипт, позволяющий осуществлять сбор данных и синхронизацию отдельных данных товарной матрицы (цена, наличие, место хранения, и т.п.) с сайтом партнера (поставщика). Сайт поставщика работает не на Битриксе. Прочие источники, ...
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