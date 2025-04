Нужно поправить сайт

Сайт рабочий, но хостер вдруг отключил, мол, сжирает память сервера. Нужно исправить ошибки

Сайт написан на php, (php и html перемешан). Имеет БД MySQL

Вот такая картина(кусочек):

smysql> show processlist;

+-------+------------------+-----------+-------------------+---------+------+----------------------+----------

| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |

+-------+------------------+-----------+-------------------+---------+------+----------------------+------

| 29278 | **_** | localhost | **_** | Query | 1074 | Sending data | select ses from iskali where bukva='m' and id_sl='27153' |

| 29279 | **_** | localhost | **_** | Query | 1074 | Sending data | select ses from iskali where bukva='k' and id_sl='57352'

При этом появляется утечка памяти и сервер "ложится"

Задание - разобрать код и БД сайта и найти причну утечки памяти.