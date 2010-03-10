Как дополнение к основному сайту мне нужно будет вмонтировать к себе Форум (на отдельном поддомене, возможно с использованием отдельной БД). Стандартные скрипты типа phBB не устраивают по причине плохой безопасности и легкой пробиваемости спамом. ...
Требуется разработать скин для flowplayer
Требуется разработать скин для коммерческого flowplayer.
При необходимости вышлю psd.
От вас цена+сроки. Просьба не писать, если вы не уверены в своих силах.
Мне нужно получить код для подключения плеера+необходимые файлы.
Заявки фрилансеров
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