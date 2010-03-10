Требуется разработать скин для flowplayer

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Требуется разработать скин для коммерческого flowplayer.

При необходимости вышлю psd.

От вас цена+сроки. Просьба не писать, если вы не уверены в своих силах.

Мне нужно получить код для подключения плеера+необходимые файлы.

15 лет назад
netserfer
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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