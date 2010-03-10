Доработать магазин. Интеграция virtuemart и 1с.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка134 просмотра

Нужно ДОДЕЛАТЬ сайт. www.svetrs.ru CMS JOOMLA + virtuemart

Итак, вот список доработок:

1. Найти (или изготовить), установить и настроить модуль для Интеграции Интернет-магазина с 1С:Предприятием 8.1( закачка товаров на сайт, закачка товаров с сайта в 1с, загрузка в 1с заказов)

2. Подключить к услуге безналичного расчета, карточки VISA, MASTER CARD, MAESTRO

Оплата электроными платежными системами

Joomla
15 лет назад
MoRoZ-Art
Генадий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров