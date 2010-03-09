Доработать сайт на DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок162 просмотра

В готовом проекте нужно внести некоторые доработки (изменить цветовую гамму меню, перенос блоков, добавление дополнительных полей). Оплата через сервис. Подробности в ICQ 597705099

DLE
15 лет назад
farman
Фарман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров